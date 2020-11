Le previsioni per la provincia di Savona: settimana ancora tiepida, il freddo non arriva

Nella prima metà di novembre che va a concludersi si è assistito a un lieve aumento delle temperature rispetto alle medie stagionali, con punte da un minimo di 2° a un massimo di 5° in più rispetto allo stesso periodo negli scorsi anni.

Ormai la cosiddetta "Estate di San Martino", il proverbiale "giro di boa" che l'11 novembre dovrebbe segnare (in teoria) il passaggio dal caldo-tiepido al freddo, è passata, eppure la prossima settimana continuerà ad assestarsi su questi valori.

In provincia di Savona, stando a quanto annunciato dal sito Datameteo, da lunedì 16 a giovedì 20 novembre si avranno ancora temperature piuttosto elevate per questo mese, con le minime oscillanti tra 11° e 13° C e le massime tra 16° e 18°C.

Lieve flessione nel weekend, quando le minime potrebbero toccare i 9° e le massime i 14° C.

Non si prevedono precipitazioni, il cielo sarà mediamente sereno, occasionalmente velato o punteggiato da nubi sparse. Mare calmo, venti debolissimi o assenti.