Molitura delle olive e zona arancione, Bruzzone (Frantoio Celle): "Quest'anno rende meno ma è di ottima qualità"

Un olio che in questa annata rende molto meno ma che è di una qualità ottima. Continua la stagione della raccolta delle olive e il lavoro nei frantoi nonostante la zona arancione continua a procedere spedita.

Nel frantoio cooperativo di Celle in via Sanda l'attività continua con le precauzioni anti Covid del caso, il cancello è chiuso e l'accesso è consentito due per volta per ogni cliente, naturalmente con la mascherina indossata e i dipendenti sono tutti monitorati e gli viene misurata la temperatura tutti i giorni così come per i fornitori. Inoltre gli ambienti vengono puliti e sanificati ogni fine turno.

"Rispetto agli altri anni l'olio sta rendendo molto meno in quanto è piovuto quando non doveva piovere. Mi sono confrontato con i colleghi dei frantoi di Segno e Quiliano e come da noi la resa (rapporto litri olio/kg olive) oscilla tra l'8% e il 12% con picchi di 16 o meno di 8 - spiega Andrea Bruzzone, presidente del Frantoio di Celle - c'è però da dire che la qualità è veramente ottima".

"Personalmente con due moliture (una tornata da due quintali e 150 kg, 3 quintali e 300 kg) ha reso non più del 9%, bassissimo rispetto al solito, pur essendo le olive di ottima qualità - spiega Angelo Parodi, cliente del frantoio cellese - noi le abbiamo prese nel periodo dove pioveva, sembrano belle ma dentro olio ne ha purtroppo molto meno rispetto a due anni fa, dove era vicino al 20-21. Ora il massimo sembra il 13%, c'è da dire che però è veramente buono".

Un tema che tiene banco negli ultimi giorni tra gli ovicoltori, soprattutto da quando in Liguria è scattata la zona arancione, è se possono portare le olive da un comune all'altro. Se per esempio da Albisola possono portare le loro olive al frantoio di Celle.

"Prendiamo le prenotazioni di chi è socio a Celle che viene da fuori a Varazze - continua Bruzzone - I clienti normali che vengono da fuori invece li invitiamo a dare priorità al frantoio del loro comune, se non ci sono posti per la prenotazione invece possono venire".

Intanto nessun problema per la raccolta delle olive anche per gli hobbisti proprietari di terreni che si trovano fuori dal comune di residenza, con la conferma che arriva direttamente dalle Regione dall'assessore all'agricoltura Stefano Piana.

"Tolto qualche appuntamento giornaliero durante l'arco della giornata è diminuita leggermente la produzione ma non è così impattante come pensavamo" ha continuato il presidente del frantoio cellese.

Non resta poi che godersi lo spettacolo e la magia della molitura, tramite tutte le fasi di lavorazione, dalla pesatura ad arrivare infine al prodotto finito. Una bella fatica quella di raccoglierle nel proprio orto che alla fine è ricompensata da un olio che sì, non renderà tantissimo in questo sciagurato 2020 ma che a tavola si potrà apprezzare con piacere.