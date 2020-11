Varazze, consolidamento frana in località Ferraie, chiusa fino al 20 novembre la strada per il Beigua

Proseguono i lavori di consolidamento sulla frana in località Ferraie, viabilità per il Monte Beigua a Varazze.

I lavori eseguiti fino ad ora hanno interessato la parte alta della frana ma da domani, lunedì 16 novembre, inizieranno le lavorazioni nella parte più vicina alla strada. La chiusura effettiva avverrà da martedì 17, ma già da domani verrà posizionata l'area di cantiere e la strada rimarrà chiusa sino alle 16:00 di venerdì 20 novembre.

"Verranno installati una serie drenaggi di completamento per ridurre il rischio di movimenti in caso di pioggia - spiega il vicesindaco Luigi Pierfederici - L'importo totale delle opere, già eseguite ed in esecuzione, è di 200mila euro circa. Si tratta di lavori in somma urgenza per mitigare il movimento della frana".