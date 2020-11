Biker si infortuna ad Ellera: trasportato al San Paolo di Savona

È stato lanciato l'allarme nel tardo pomeriggio ad Ellera, in località Piantavigna, per recuperare un biker caduto con la sua bicicletta durante un allenamento. Sul posto intervento tempestivo della protezione civile di Albisola, i vigili del fuoco e il soccorso alpino che hanno effettuato i primi soccorsi.

L'uomo è stato trasportato per accertamenti da un'ambulanza della Croce Verde albisolese in codice giallo al San Paolo di Savona: una brutta caduta e un violento colpo alla schiena, ma il biker non sembrerebbe in pericolo di vita. Infatti è stato lo stesso ciclista a chiamare, lucido e cosciente, per chiedere soccorso.