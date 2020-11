Garlenda: muore a 87 anni a bordo del suo mezzo

Incidente a Garlenda. Un anziano di 87 anni, N.E., mentre si trovava alla guida del suo mezzo, una motocarrozzina per la locomozione rapida, è deceduto improvvisamente durante una manovra su uno sterrato.

Ancora tutte in fase di accertamento le dinamiche della vicenda, ma presumibilmente potrebbe essere un malore alla base di tutto. Una minima esitazione nella manovra dovuta a un malessere o forse un "pattinamento" delle piccole ruote sul terreno disomogeneo e il mezzo si è ribaltato, schiacciando il conducente.

I militi della Croce Bianca Albenga, intervenuti in modo tempestivo, purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Immediato anche l'arrivo dei Carabinieri della Stazione di Villanova d'Albenga per i rilievi del caso.