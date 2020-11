Il "giallo" del "vero" inizio del Coronavirus in Italia: positivi asintomatici già a settembre 2019?

In Liguria l'esplosione dell'epidemia di Coronavirus si fa abitualmente risalire al cluster dei due alberghi di Alassio, scoperto alla fine di febbraio del 2020. Ma se il virus fosse già stato in circolazione in Italia da almeno quattro mesi?

La scoperta - ancora tutta da verificare - è frutto di una ricerca condotta in modo congiunto dall'Istituto Tumori di Milano e dall'Università di Siena. Secondo gli studiosi, infatti, su 959 persone oggetto di screening per il tumore al polmone, 111 di queste tra settembre 2019 e il "fatidico" febbraio 2020 avevano già sviluppato anticorpi specifici per Sars-Cov-2 RBD.

111 su 959 è una percentuale pari all'11,6% dei casi studiati. Più nello specifico, tra questi 111 pazienti, 23 sarebbero stati "positivi asintomatici" già a settembre 2019, 27 avrebbero sviluppato gli anticorpi a partire da ottobre, 26 a novembre, 11 a dicembre, 3 a gennaio 2020 e 21 a febbraio, subito prima del "boom" pandemico.

Ma c'è chi nutre seri dubbi su questa tesi. Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, si domanda infatti, se il virus fosse stato già in circolazione, come mai non avrebbe creato casi conclamati a fine 2019 e invita a "frenare" e proseguire con gli accertamenti prima di trarre conclusioni precipitose.