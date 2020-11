A Feglino un Natale inedito senza presepe vivente: "Questo è solo un arrivederci, torneremo" (VIDEO)

Dovranno restare nei bauli pregni del profumo dei ricordi e delle emozioni del viaggio in un tempo passato i preparativi per il tradizionale presepe vivente di Feglino in questo 2020 segnato dal Covid 19.

Come successo per tante manifestazioni vittime della nuova "normalità" in tempo di pandemia, quest'anno infatti non vedrà la luce. Una decisione sofferta quella di Associazione Volontari e "Quelli che.. il catechismo le fanno a Feglino", organizzatori dell'evento che affonda le sue radici nella metà degli anni '80 e diventato ormai un appuntamento immancabile non solo per gli abitanti del finalese, ma di tutta la provincia.

Un Natale inedito, dal sapore amaro per i tanti feglinesi che ogni anno proprio in questi giorni di metà novembre cominciano a stravolgere il volto delle loro cantine e delle viuzze del centro storico per tuffarsi indietro nel tempo.

Presepe vivente nel piccolo centro dell'entroterra finalese significa anche un chiaro e fremente scandire i tempi di una festività che sarà un po' più sommesso, ma per annunciare la triste notizia le due associazioni non hanno perso la propria originalità, confezionando un video degno delle emozioni che sa regalare la rievocazione stessa.

"Sarà un Natale diverso, soprattutto per noi. Ma non perdiamo la speranza e la voglia di fare! Torneremo più forti di prima. Questo è solo un arrivederci".