Toti: "Quando vedrò calare la pressione ospedaliera e l'indice Rt sotto l'1% chiederò al governo di togliere la Liguria dalla zona arancione"

Così scrive il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook: “ Quest’anno più che mai c’è voglia e bisogno di Natale. Mia moglie ieri mi ha detto: ‘Voglio mettere gli addobbi in anticipo’, come se fosse un obiettivo da raggiungere.

È così. Abbiamo bisogno del Natale: per riunire famiglie divise, per dare un refolo di sollievo ai nostri commercianti, per aiutare i nostri produttori agricoli, per i nostri ristoranti, le nostre pasticcerie. Insomma tutti coloro che con il Natale vivono.