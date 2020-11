L'analisi in diretta di Toti: "Se continueranno a calare i numeri, per Natale i liguri torneranno a vivere del proprio lavoro e non di sussidi"

Una domenica di novembre un po' particolare, in epoca di Coronavirus. Dichiara il presidente Giovanni Toti: "Voglio ringraziare tutti i medici impegnati nel turno domenicale, perché hanno lavorato a ritmi elevati e chi poteva essere dimesso non ha potuto aspettare lunedì".

Il governatore ligure torna sul tema, ricorrente in questi ultimi giorni, del Natale: "I numeri relativi a povertà e mancati incassi ci preoccupano quanto quelli legati al virus. Facciamo tutti uno sforzo per contenere la pandemia e potremo tornare a fare un Natale con i nostri cari. La prossima settimana sarà determinante, se tutti continueremo a fare il nostro dovere, con comportamenti prudenti e attenti, i nostri ospedali torneranno a respirare".

"Se i numeri scenderanno la prima cosa che farò sarà chiedere al governo di abbassarci di zona, in modo che l'economia possa tornare a girare e che i nostri liguri possano vivere del loro lavoro, non di sussidi", commenta Toti prima di analizzare i numeri già consegnati agli organi di informazione nelle ultime ore. "A Genova l'epidemia era iniziata prima, ma ora sta calando, come è normale che sia. E pian piano cala tutta la Regione. Cresce un pochino soltanto Savona, perché era rimasta più 'protetta' nelle scorse settimane".