Anas, lavori sulla Ss 582 "del colle di San Bernardo" a Villanova d'Albenga: limitazioni alla circolazione

Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione delle pavimentazioni saranno attive limitazione al transito dal km 31,700 al km 35,500 sulla strada statale 582 "Del Colle di San Bernardo" nel comune di Villanova di Alberga in provincia di Savona.

Nel dettaglio verrà istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, a partire dal 17 novembre fino al 18 dicembre dalle ore 7.30 alle ore 19, ad esclusione dei giorni festivi.

Le tratte stradali di cantiere, al fine di non creare congestione al traffico, non supereranno la lunghezza massima di 150 m, e pertanto nel caso in cui si verificasse una congestione del traffico, Anas interverrà per la regolazione del traffico con movieri su strada, sino alla decongestione del traffico.