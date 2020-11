Coronavirus, il comando savonese dei Vigili del Fuoco al lavoro per la realizzazione di una postazione per i test drive-through

"In relazione all’emergenza pandemica Covid-19, al dovere istituzionale di garantire la continuità dell’attività di soccorso tecnico urgente tramite riduzione sostanziale dei tempi di risposta dei test Covid-19, sentito il locale Prefetto, si comunica che il Comando Provinciale VVF di Savona ha offerto la propria disponibilità tecnico-logistica alla ASL 2 Savonese per realizzare un cosiddetto drive-through test site Covid-19 in area limitrofa alla propria sede centrale, destinato esclusivamente a personale Vigile del fuoco, della Prefettura e delle Forze dell’ordine statali". Così, in una nota ufficiale, il comando dei Vigili del Fuoco di Savona.

"A partire dalla prossima settimana, con la supervisione del medico incaricato e su base volontaria, il nostro personale NBCR (Nucleo Batteriologico Chimico Radioattivo) e TPSS sarà addestrato alla procedura del test antigenico rapido presso il locale Gruppo Strutturato di Assistenza Territoriale (GSAT) della ASL 3 i quali hanno fornito completa disponibilità ai Vigili del Fuoco - proseguono dal comando savonese dei Vigili del Fuoco - Qualora l’addestramento abbia esito favorevole, tra circa 10 giorni potrebbe essere avviato il servizio in oggetto. Un grande passo quindi che consente al sottoscritto datore di lavoro in particolare all Ing. Emanuele Gissi nella figura di Comandante del Com.Prov.le VVF Savona di incrementare il livello di protezione della sicurezza e della salute dei dipendenti, cui è associata una migliore garanzia di continuità del servizio di soccorso".