Spesa più conveniente in un Comune limitrofo? Secondo il Governo si può fare, ma nelle Albisole arriva lo stop

"Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati".

Questa la risposta della presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla possibilità di fare la spesa in un comune diverso al quale si abita.

Un tema che dopo i dubbi del lockdown di marzo è tornato di nuovo a far discutere i cittadini dopo la proclamazione della zona arancione.

Nei piccoli comuni infatti o non sono presenti supermercati oppure sono presenti di modeste dimensioni e non hanno tutti i prodotti oppure i prezzi non sono particolarmente convenienti.

Molti residenti ad Albisola Superiore, soprattutto di Luceto e di Ellera, ad esempio, si sono chiesti se fosse possibile effettuare la spesa nel supermercato presente in località Grana però sul territorio di Albissola.

Dopo una riunione in Prefettura tra i primi cittadini dei due comuni e i comandanti delle polizie locali, il Prefetto Antonio Cananà ha chiuso alla possibilità per i cittadini di Albisola, anche se il Governo (la Faq ad esempio è stata pubblicata dal comune di Albissola sulla propria pagina Facebook) ha aperto allo spostamento vista "la disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica".

Lo stesso potrebbe avvenire anche per i cittadini cellesi che si chiedono se possono effettuare la spesa nel supermercato all'entrata della limitrofa Varazze.

"Il Prefetto è stato categorico però il problema è sempre lo stesso, sta al buon senso, non penso che le forze dell'ordine usino un eccesso di zelo, chiedo comunque che vadano rispettate le regole" il commento del sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini.