Albenga: I Limiti della Squadra e Come Porvi Rimedio

Ogni squadra di calcio è sempre in continuo movimento. Miglioramenti e cambiamenti sono sempre dietro l’angolo e forse anche questo è uno dei fattori che spingono moltissimi italiani non solo ad amare questo sport, ma anche a usufruire di qualche codice promozionale per piazzare delle scommesse sportive.

Infatti, esiste un sito web che permette di comparare i migliori bookmaker di scommesse che operano in Italia, così che gli utenti possano scegliere le offerte che più fanno al caso loro.

Tornando a parlare di miglioramenti in nei vari club calcistici, una squadra che di sicuro attraverserà qualche cambiamento è l’Albenga. Lo stop al torneo di eccellenza (dovuto alla pandemia attualmente in atto) è stato un duro colpo per questo club e ancora non si sa come la situazione si evolverà durante le prossime settimane.

Tuttavia, queste nuove limitazioni verranno sfruttate al meglio dall’Albenga, in particolare per lavorare a fondo sui difetti che sono venuti alla luce quando i giocatori hanno giocato partite contro squadre più organizzate e che gli avevano creato non pochi problemi durante questi match.

Associazione Sportiva Dilettantistica Albenga 1928

Prima di iniziare ad analizzare i cambiamenti che potrebbero essere effettuati all’interno della squadra, vediamo un po’ quali sono le radici di questo club.

L’Unione Sportiva Albenga fu per la prima volta creata nel 1928 tramite l’unione di due club che già giocavano nella città.

Durante i primi periodi della sua storia l’Albenga ha sempre militato nei gironi C e B della Terza Divisione Liguria e solamente nella stagione calcistica 1932-33 ebbe l’occasione di essere ammessa alla Prima Divisione, ovvero quella che ai tempi era la Serie C che conosciamo oggi.

Sfortunatamente per l’Albenga, l’esordio in Prima Divisione non è andato secondo le aspettative; la squadra si è infatti classificata al penultimo posto, ed è stata quindi costretta a retrocedere.

Anni dopo, nel 1948, l’Albenga riuscì a tornare in Serie C grazie ad una riforma dei campionati, tuttavia, anche questa volta la squadra retrocesse ai campionati di Promozione.

Nel ’97 l’Albenga fu promosso in Eccellenza, campionato dove si trova tutt’ora, e sotto la guida tecnica di Alessandro Grandoni, la squadra mira al salto di categoria.

Le Soluzioni del Tecnico

Grandoni, il tecnico a cui è affidata la squadra, è ben consapevole delle difficoltà espresse dai propri giocatori e, data la sua lunga esperienza, sa che è meglio affrontare questi problemi a testa alta per poterli risolvere in maniera ottimale.

Questo fa pensare alla possibilità che durante il periodo di calciomercato di dicembre l’Albenga potrebbe inserire qualche nuovo giocatore in grado sia di elevare il livello tecnico del team in generale, che di aggiungere una nota di imprevedibilità nelle tecniche offensive della squadra.

In effetti, uno dei problemi rilevati durante le scorse partite era che i giocatori in attacco mostravano tutti caratteristiche piuttosto simili, fattore che portava poi ad una certa prevedibilità del gioco.

Da tutto questo non ci resta che aspettare la ripresa del campionato per vedere che frutti avranno dato i cambiamenti che saranno implementati dal commissario tecnico