"Ci vorrebbe un bel titolo. Retroscena di un'amicizia", il libro dell'albenganese Michele Rocchino

Fan da sempre di Leonardo Pieraccioni, l’elettricista albenganese Michele Rocchino è riuscito a trasformare la sua grande passione per l’attore-regista toscano in una amicizia solidissima, ormai ultraventennale.

Fu infatti nel 1997 che Michele Rocchino si presentò per la prima volta sul set de "Il mio West" per conoscere di persona il suo idolo. E da quel momento ha realizzato il suo sogno e addirittura Pieraccioni gli ha riservato in molti suoi film piccoli ruoli. Fino a nominarlo co-amministratore della sua pagina Facebook e a considerarlo quasi uno di famiglia.

Ora la storia di questa straordinaria amicizia è diventata un libro, ricco di aneddoti, curiosità e riflessioni. Scritto da Michele Rocchino a quattro mani con la vulcanica Gloria Vignola “Ci vorrebbe un bel titolo. Retroscena di un’amicizia” si legge tutto d’un fiato ed è già un successo editoriale. Ovviamente la prefazione è di Leonardo Pieraccioni. E non poteva essere diversamente.