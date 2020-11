Fratelli d'Italia, il vice sindaco di Millesimo Francesco Garofano nominato commissario per la Val Bormida

Fratelli d’Italia aumenta l'impegno in Val Bormida. Chiusa positivamente la parentesi elettorale delle regionali, il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia in accordo con i commissari regionali, nell'ottica di una più efficace organizzazione sul territorio, ha provveduto in questi giorni a nominare alcune figure di riferimento sui vari ambiti territoriali della provincia.

Per il territorio della Val Bormida è stato individuato il vice sindaco di Millesimo Francesco Garofano. Afferma Claudio Cavallo, commissario provinciale: "Francesco ha molto a cuore i bisogni e le opportunità di sviluppo del territorio valbormidese e l'ottimo successo ottenuto in termini di preferenze in tutti i comuni del comprensorio dimostrano il suo radicamento e la stima da parte dei cittadini. Lavorerà in stretta sintonia con il presidente del circolo Val Bormida, Achille Morando amministratore del comune di Pallare e molto impegnato sul fronte socio sanitario, insieme sapranno aumentare la presenza sul territorio e proporre Fratelli d’Italia come un concreto punto di riferimento politico - amministrativo”

Aggiunge Garofano: “Ringrazio il partito per la fiducia riposta in me, sono onorato di poter far parte di Fratelli d'Italia un movimento in costante crescita grazie a Giorgia Meloni e che ad oggi sta dimostrando più di ogni altro di essere il partito più vicino ai reali bisogni delle persone. Alle ultime regionali in Val Bormida abbiamo raggiunto risultati straordinari, con percentuali tra le più alte della Liguria. Ora è tempo di dare seguito al lavoro svolto e l'impegno profuso sino ad oggi; abbiamo già molte adesioni ma ritengo necessario promuovere ulteriormente il nostro progetto per avere un sempre maggiore radicamento territoriale".