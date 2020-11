Valori preoccupanti di benzene e benzo(a)pirene: la minoranza interroga il sindaco di Cairo sulla qualità dell'aria

Qualità dell'aria in merito ai valori di presenza di benzene e benzo(a)pirene registrati: i gruppi di minoranza interrogano il sindaco di Cairo Paolo Lambertini. Il documento è stato sottoscritto dai consiglieri del "Movimento civico Ligorio sindaco e "Cairo Democratica".

"Dall'esame dei dati elaborati da Arpal nell'anno 2020 sul sito 'ambienteinliguria.it' si evidenzia che il benzo(a)pirene è rilevato dalle tre centraline di Bragno, Mazzucca e Farina - spiegano i consigliere nel testo dell'interrogazione - La media matematica dei valori riportati è notevolmente superiore al Valore Obiettivo (VO) annuale di 1.0 ng/m3. Dai dati medi delle tre centraline risultano: 1) Bragno dal 01/01 al 23/07 – 5,43 ng/m3; 2) Farina dal 01/01 al 23/07 – 2,03 ng/m3; 3) Mazzucca dal 01/01 al 22/07 – 3,73 ng/m3. Valori elevati sono registrati dalle centraline di Bragno e Mazzucca anche nei mesi estivi quando riscaldamenti domestici sono spenti".

"Il benzene è rilevato dalle centraline situate nelle località di Bragno e Mazzucca. I dati registrati dal 1° gennaio al 18 ottobre non segnalano un supero medio del valore limite di concentrazione annua pari al 5 μg/m3, però si evidenziano valori puntuali massimi delle medie orarie ben superiori al limite. In diverse giornate si hanno punte di valore superiori di decine di volte al limite annuale".

"Queste due sostanze sono inserite dallo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) tra le sostanze con una sicura capacità di generare il cancro nell'uomo. I valori rilevati dalle centraline da inizio anno ad oggi mostrano un costante supero del Valore Obiettivo (VO) annuale di 1.0 ng/m3 per quanto concerne il benzo(a)pirene ed elevati valori puntuali massimi riguardo ai dati del benzene".

"Inoltre, possono essere considerate potenziali cancerogeni per l'uomo anche in assenza di dati epidemiologici. Il numero di cittadini colpiti da gravi patologie cancerogene è elevato al punto tale che ognuno, anche se non direttamente malato, può annoverare tra i suoi parenti, amici e conoscenti diversi casi di persone malate" si legge sempre nel documento.

Nel dettaglio i consiglieri del "Movimento civico Ligorio sindaco" e "Cairo Democratica" interrogano il primo cittadino per sapere se è informato sia dei valori forniti dalle centraline, sia dei dati epidemiologici recenti che evidenzino lo stato di salute dei cittadini cairesi. Inoltre, se ha sollecitato la prosecuzione degli studi redatti dell'Ist (i cui dati sono stati illustrati durante l'assemblea pubblica del 4 giugno 2019), intrapreso (o intende intraprendere) adeguati provvedimenti per la tutela giurisdizionale del diritto alla salute della popolazione e avviato un'approfondita indagine ambientale al fine di individuare le origini delle emissioni inquinanti, eliminare i gravi livelli di inquinamento e perseguire i soggetti che eventualmente, contravvengono alle norme di tutela ambientale e della salute pubblica.