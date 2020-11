Sassello, il comune concede in concessione ai medici di base il piano terra delle ex scuole di Viale Marconi

Concesso in locazione transitoria ai medici di base i locali presenti al piano terreno delle ex scuole elementari in Viale Marconi a Sassello.

L'amministrazione comunale sassellese con una delibera di giunta ha così dato il via allo spostamento dei dottori che lavoravano negli ambulatori della struttura dell'ASP Ospedale Sant'Antonio.

La decisione è maturata dopo che l'ospedale lo scorso 27 ottobre ha comunicato al Comune che sarebbe stato necessario, a causa della situazione relativa al Covid19, spostare temporaneamente dalla struttura i medici di base per evitare contatti tra i pazienti dei medici e gli ospiti del Sant'Antonio.

Gli spazi delle ex scuole infatti possono essere adeguati e utilizzati come ambulatori, con lo scopo di garantire la continuità assistenziale alla comunità e quindi per finalità socio-sanitarie di interesse generale. La concessione durerà un anno.