Tamponi molecolari effettuati dai medici di famiglia, Tersidio (Fimmg): "Su Savona bisogna ancora capire dove li faremo, negli studi non c'è sicurezza"

"Stiamo aspettando che arrivino i tamponi, ma il problema più grosso sarà dove farli visto che nella stragrande maggioranza dei casi negli studi medici non c'è sicurezza".

Il segretario generale della Federazione Medici Generici (Fimmg) Angelo Tersidio è intervenuto in merito ai test antigenici che su accordo con la Regione Liguria potranno essere effettuati dai medici di famiglia, ma nel savonese al momento l'iniziativa prosegue a rilento.

"I centri salute hanno cominciato a farli, ma ad esempio a Savona bisognerà capire quale sarà la zona adibita, la Asl ci dirà dove potremo andare, gli studi medici sono da escludere però per una questione di sicurezza sia nostra, dei pazienti e dei condomini" prosegue Tersidio.

Intanto a Vado prosegue spedita l'iniziativa lanciata dal medico di famiglia Raffaella Orlando per effettuare i tamponi rapidi in un tendone della Croce Rossa nel piazzale di fronte all'Asl in via alla Costa concesso dal comune. In queste ore dovrebbe partire la richiesta di utilizzo dell'area del dottor Giancarlo Conte, direttore del Distretto Sanitario Savonese al comandante della polizia locale vadese Domenico Cerveno. Non è escludere l'inizio dell'attività già alla fine di questa settimana in quanto i tamponi sarebbero già arrivati.

Intanto le sedi tanto richieste dai medici di base per effettuare sia i vaccini che i tamponi scarseggiano e a parte i centri salute, solo a Varazze e a Sassello dove il comune ha concesso in locazione come ambulatorio gli spazi al piano terreno di viale Marconi nelle ex scuole elementari.

"Prosegue la campagna antinfluenzale ma i vaccini arrivano con il gontagocce e a scoppio ritardato, a ponente sono pochi e su Savona a qualche medico mancano, i più sono stati fatti ma ne arrivano pochi, non ci si aspettava un adesione del genere" prosegue Tersidio.

Intanto per la giornata di domani è stata organizzata una videoconferenza dove sono stati invitati i dirigenti dell'Asl2 e i medici di famiglia per fare il punto della situazione. A livello regionale è stato attivato un portale d'acceso per monitorare a casa i pazienti positivi e non intasare i pronto soccorso.

"Al momento dopo il picco da qualche giorno mi sembra che la situazione nel savonese si sia stabilizzata, i nuovi casi sembrano essere sporadici, l'impressione che si sia arrivati ad una stabilizzazione con un lieve decremento". conclude il segretario generale della Federazione Medici Generici.