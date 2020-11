Coronavirus: numeri stazionari nella nostra regione, 21 i morti segnalati nel bollettino odierno

Praticamente stazionario il rapporto positivi-tamponi nella nostra regione, rispetto a ieri. Da 5,9 è passato oggi a 6 con 2.205 tamponi eseguiti e 365 nuovi positivi.

Nella nostra provincia sono stati 247, di cui 57 da contatto di caso confermato e 182 da attività di screening , 7 dal settore sociosanitario e 1 da rientro viaggio. In Asl 2 (Savona) sono stati 44, di cui 12 da contatto di caso confermato, 30 da attività di screening e 2 dal settore sociosanitario. In Asl 1 (Imperia) sono 21, di cui 4 da contatto di caso confermato, 17 da attività di screening. In Asl 4 (Levante) sono 5, di cui 2 da contatto di caso confermato e 3 da attività di screening. In Asl 5 (Spezia) sono 48 di cui 15 da contatto di caso confermato e 33 da attività di screening.

Sono 15 i morti segnalati nel periodo compreso tra il 12 novembre e ieri.

Totale tamponi effettuati: 529.552 (+2.205)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 43.742 (+365)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 5.331 (+93)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 38.411 (+272)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 17.409 (-461)

Casi per provincia di residenza:

Imperia: 1.657 (-19)

Savona: 1.764 (-16)

Genova: 10.561 (-300)

La Spezia: 2.326 (-46)

Residenti fuori regione o estero 332 (+3)

Altro o in fase di verifica 769 (-93)

Totale 17.409 (-461)

Ospedalizzati: 1.492 (-16) | 111 (-4) in terapia intensiva

Asl 1 - 137 (+3); 13 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 182 (-4) | 11 (-1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino 423 (+5) | 36 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 67 (-2) | 6 (-2) in terapia intensiva

Galliera - 185 | (-27) 7 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 23 (+6) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 201 (-); 15 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 – 122 (+6); 10 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 152 (-3); 13 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 14.409 (+179)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 24.209 (+811)

Deceduti: 2.124 (+15);