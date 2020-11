Ristoranti a domicilio: la soluzione per mangiare bene a distanza

Milano sta vivendo un periodo indubbiamente difficile causato dalla pandemia per il Covid-19 che ci ha costretto a modificare tutte le nostre abitudini.

I decreti si susseguono e, tra chiusure anticipate e totali, il mondo della ristorazione è decisamente in difficoltà. Attualmente, con il nuovo DPCM, anche godersi un buon pasto al ristorante non è più concesso, almeno nella zona rossa lombarda.

Per fortuna molti ristoranti si sono adeguati attivando il servizio di ristoranti a domicilio, fondamentale per continuare a mantenere i rapporti con i clienti in questo particolare momento.

Fra mille precauzioni salutiste, il food delivery è sicuramente la soluzione più veloce che i ristoratori hanno adottato in questo periodo.

Food Delivery, una scelta comoda e sicura

La pandemia in atto ha reso impossibile, almeno per il momento, recarci al ristorante per gustare i piatti preferiti. Per fortuna tra i numerosi servizi di cui oggi è possibile usufruire online, quello della consegna a domicilio è diventato un fenomeno sempre più diffuso.

Quante volte ci assale la voglia di un certo piatto, ma non poter uscire per gustarlo? Anche prima dell’arrivo della pandemia, capitava spesso, e a maggior ragione ora che dobbiamo sottostare a rigide regole imposte per contrastare il virus.

La soluzione perfetta consiste nell'ordinare comodamente da casa il piatto desiderato, e farselo consegnare: un’opzione che sempre più utenti stanno apprezzando.

Hamburger, sushi, pizza, insalate, noodles, burritos, paste; ce n'è per tutti i gusti, la scelta dei cibi è ampia così come i siti che si occupano delle consegne a domicilio.

Esistono diverse tipologie di servizi di cibo a domicilio; il servizio di consegna, i network di ristoranti e i ristoranti privati.

Il servizio di consegna interessa tutte quelle aziende che dispongono di mezzi e fattorini propri. Si occupano di prelevare l’ordine dal ristorante e consegnarlo al cliente. Si tratta di siti che dispongono di piattaforme sulle quali compaiono tutti i locali con cui è stato stipulato un accordo, e con i quali l’utente può scegliere il tipo di cucina e il piatto che preferisce.

I network di ristoranti invece sono quelle piattaforme che danno visibilità ai ristoranti, che però si occupano autonomamente di consegnare i loro piatti ai clienti. I ristoranti privati invece sono quei locali che attivano il servizio di consegna a domicilio autonomamente, senza pubblicizzarsi sulle piattaforme e che gestiscono direttamente sia l’ordine che la consegna di tutti i loro piatti.

Ristorante Xiongdi e consegna a domicilio

Sono moltissime le proposte di piatti che si possono ordinare comodamente a casa, ma solo il ristorante Xiongdi propone una cucina unica nel suo genere.

Sono infatti 5 anni che il ristorante Xiongdi di Milano propone la sua particolare cucina giappo/pugliese, fatta di sapori nuovi e tutti da scoprire. Una cucina che negli anni ha conquistato moltissimi clienti, curiosi e dediti alla continua scoperta di gusti moderni e particolari.

L’innovativa cucina giappo/pugliese nasce dal desiderio di ottenere un risultato unico e sorprendente partendo da materie prime di per sé ottime che unite e mescolate insieme creano una nuova arte.

Il ristorante Xiongdi, per affrontare al meglio l’emergenza dovuta alla pandemia, ha attivato un comodo servizio di consegna a domicilio dei suoi speciali piatti giappo/pugliesi, così come dei piatti della tradizione.

Molteplici sono i menù studiati per la consegna a domicilio, tutti visibili direttamente sul sito del ristorante.

Tra le varie proposte è immancabile la formula ALL YOU CAN EAT, tanto apprezzata e che permette di poter provare tutti gli speciali piatti del menù.

Il qualificato e premuroso staff è sempre molto attento a soddisfare le esigenze di ogni cliente, offrendo un accurato servizio, sia telefonico che Whatsapp, di consigli personalizzati sulla base dei gusti e delle esigenze di ogni cliente.

Inoltre la consegna a domicilio è totalmente gratuita se effettuata entro i 3 chilometri dal ristorante che si trova in Via Schiapparelli al civico 21 all’angolo con Via Melchiorre Gioia.

Per qualsiasi dubbio o consiglio potrete contattare lo staff del ristorante Xiongdi di Milano, sia online sia telefonicamente, 24h su 24h (call center informazioni & prenotazioni: tel:+390284571125 - 02 84571125