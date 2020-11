Tour di gennaio 2021 a Milano: cosa visitare

Milano, come tutto il resto del mondo, sta vivendo un periodo difficile causato dalla pandemia del covid-19. Purtroppo il coronavirus ha modificato tutte le nostre abitudini e stravolto completamente la nostra vita, almeno per il momento.

Tradizioni milanesi

Nella speranza che a Gennaio 2021 la situazione possa migliorare, andiamo alla scoperta delle meraviglie di Milano.

Sono moltissimi infatti gli eventi e i tour guidati che portano alla scoperta della città. Ogni visitatore si sentirà trasportato alla scoperta delle tradizioni e delle curiose leggende, tra mille curiosità che svelano il fascino indiscusso dei simboli che popolano Milano e i suoi monumenti, spesso non notati dai passanti.

Grazie ai coinvolgenti tour organizzati si possono scoprire le tradizioni che ancora oggi vivono nella memoria e nelle abitudini di molti di noi.

Le leggende e le tradizioni di Milano

Sabato 9 e sabato 30 Gennaio 2021 sono previsti dei tour alla scoperta delle tradizioni invernali. Si narrerà l’inquietante leggenda della Giubiana, dei freddissimi giorni della Merla, fino alle luci della Candelora. Tante magiche ricorrenze ricordate ancora oggi nei freddi mesi invernali.

Infine, come vuole il rito di San Biagio, verrà offerto un ultimo assaggio di panettone, un vero e proprio toccasana per togliere il mal di gola e tutti i mali di stagione.

Le tappe del tour comprenderanno: il Castello Sforzesco, la Loggia dei Mercanti, la Loggia degli Osii, Piazza Duomo, Verziere, Campanile di San Gottardo in Corte, Palazzo Reale, Galleria Vittorio Emanuele II e Palazzo Marino.

Il tour sarà guidato e condotto da delle guide che parleranno la lingua italiana, e saranno rispettate tutte le regole anti-covid.

