Cenone di San Silvestro: 5 idee per stupire a tavola!

Non manca molto alla notte di Capodanno 2021: quale migliore occasione per organizzare una bella cena?

La sera del 31 Dicembre è un momento molto importante e indubbiamente speciale. Tutti attendono la mezzanotte, facendo partire il conto alla rovescia e stappando una buona bottiglia di spumante, tra brindisi e auguri.

La cena di Capodanno è un’occasione perfetta per trascorrere del tempo insieme agli affetti più cari e mangiando del buon cibo tutti insieme.

Tra i piatti a base di pesce e cibi porta fortuna, le ricette per il menù di Capodanno sono tante. Elaborate o più semplici, ce n'è per tutti i gusti!

I piatti perfetti per il cenone di Capodanno

Dall’antipasto al dessert, la tavola del cenone di Capodanno deve essere ricca di buonissime leccornie, capaci di accontentare tutti.

Per realizzare un perfetto menù basta seguire dei semplici consigli e suggerimenti, aggiungere un pizzico di creatività e il proprio tocco personale, per portare a tavola dei piatti davvero unici e gustosissimi.

Impossibile aprire il cenone senza iniziare dalle proposte stuzzicanti e golosissime degli antipasti. Il cocktail di gamberetti con salsa di avocado e lime è sicuramente un grande classico, reso originale dall’uso del lime invece che del limone, che gli conferisce un piatto più attuale, fresco e saporito.

Per un primo piatto davvero gustoso e originale che saprà conquistare tutti, la calamarata alle verdure è sicuramente un idea perfetta. Preparata con la pasta dalla forma di anello che ricorda i calamari appena tagliati e conditi con salsiccia, zucchine, piselli e pomodori. Una vera bontà!

Nel menù di capodanno non può certo mancare il cotechino. Il cotechino in crosta è un’idea originale e semplice da realizzare: basta avvolgere nella pasta sfoglia il cotechino, con gli spinaci. Un piatto della tradizione rivisitato in chiave moderna!

Le lenticchie in umido sono perfette per accompagnare il cotechino o lo zampone. Un cibo irrinunciabile nelle tavole natalizie, realizzato in versione moderna cuocendole lenticchie in pentola con un mix di soffritto.

Infine i dessert natalizi sono una vera e propria usanza. Dal panettone al pandoro ce n'è per tutti i gusti, ma come dolce originale è perfetto il tronchetto di Natale, magari al cioccolato bianco. Semplice da realizzare, può essere decorato a piacimento per renderlo davvero unico!

Notte di Capodanno 2021, idee e suggerimenti

