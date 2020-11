Taratura degli strumenti di misurazione: verifica periodica e pianificazione

Diverse attività richiedono l'impiego di strumenti di misurazione che devono funzionare in maniera molto precisa. Per questo motivo è sempre importante controllare che tutti gli strumenti utilizzati siano in ordine e che svolgano il loro compito in maniera perfetta. Questa azione deve essere portata avanti con una specifica verifica dell’affidabilità e della sicurezza dei prodotti utilizzati nell’attività lavorativa. È essenziale che il funzionamento degli strumenti di misurazione, come le bilance di precisione, sia perfettamente in regola con le norme in vigore che regolano questo settore. Vediamo cosa c’è da sapere sull’argomento.

È importante affidarsi ad un laboratorio metrologico

La prima cosa da sapere se si ha un’attività che presuppone l’impiego di appositi strumenti di misurazione che devono funzionare in modo preciso consiste nella necessità di affidarsi ad un laboratorio metrologico. Parliamo ad esempio di Biltek.it, che mette a disposizione il lavoro di professionisti che operano in questo settore, capaci di effettuare una precisa azione di manutenzione e di verifica periodica degli strumenti di misurazione.

Il risultato consiste nella possibilità di usufruire di strumenti di lavoro controllati e che rispettino le normative vigenti. Inoltre è possibile affidarsi ad un laboratorio metrologico anche per un’operazione di verifica di apparecchiature molto grandi, che non possono essere trasportate.

In questa situazione l’operazione di controllo periodico potrà essere effettuata direttamente nel luogo in cui è situato lo strumento di misurazione.

Un laboratorio metrologico offre anche la possibilità di riparare gli strumenti impiegati nell’attività commerciale o nell’opera di produzione, rispettando tutte le norme che riguardano l’argomento.

Ricordiamo ad esempio che le apparecchiature in questione richiedono una verifica ben precisa, che deve essere effettuata ad esempio entro i primi sei mesi da quando gli strumenti vengono utilizzati per la prima volta. Si tratta della taratura dell’apparecchiatura, un procedimento in seguito al quale viene applicata un’apposita etichetta sullo strumento di misurazione, che indica alcune informazioni utili, come la data relativa alla verifica e quella di scadenza.

Perché è importante la verifica periodica

È importante essere consapevoli della necessità di effettuare delle verifiche periodiche degli strumenti di misurazione che devono agire con una specifica precisione. Infatti dobbiamo ricordare che chi non rispetta l’obbligo della verifica periodica di questi strumenti può incorrere in sanzioni amministrative o penali.

La verifica periodica di queste apparecchiature è un processo fondamentale, perché implica anche la certezza di agire rispettando le normative in vigore e riducendo il rischio di errori nella fase di produzione o nel lavoro che si sta svolgendo.

Questi possibili errori potrebbero essere davvero determinanti, perché possono compromettere la buona riuscita dell’attività lavorativa, specialmente in alcuni settori molto delicati, in cui si impiegano ad esempio delle bilance, che richiedono la massima precisione.

La pianificazione degli interventi

Un laboratorio metrologico agisce con una specifica strategia. È possibile infatti usufruire di un servizio di taratura semplice, un intervento messo in atto dai tecnici per verificare il funzionamento delle bilance, creando le giuste condizioni per riparare lo strumento nel caso dovessero essere riscontrati degli errori di misura.

In seguito all’intervento effettuato, viene messo a disposizione un apposito rapporto di taratura, un vero e proprio report dell’opera che è stata effettuata per la verifica degli strumenti.

È possibile pianificare gli interventi tenendo conto delle necessità dei clienti, per evitare di interrompere le attività di produzione, dei processi che in genere sono molto delicati in base al settore di riferimento.

Abbiamo fatto riferimento in particolare alle bilance, ma si possono effettuare verifiche periodiche e taratura di numerosi strumenti metrologici. Pensiamo non solo alle bilance statiche e a quelle dinamiche, ma anche ai manometri meccanici e digitali, alle stufe, ai termometri, ai metal detector di diverse tipologie e alle termobilance, tutti strumenti utili in numerosi settori.