5 piatti biologici da provare assolutamente a casa!

La cucina BIO è un trend in forte crescita negli ultimi anni in Italia.

Complice anche i regimi alimentari controllati e curati, al giorno d’oggi è più semplice trovare dei ristoranti specializzati in menù biologici o i prodotti BIO in commercio nella grande distribuzione per realizzare i piatti direttamente a casa.

L’attenzione alla salute, alla cura della qualità dei prodotti e delle materie prime, sono argomenti entrati a far parte dell’uso comune.

La cucina BIO ai tempi di pandemia

Per essere definito BIO, un alimento deve seguire un preciso processo di produzione, nel rispetto della salute sia dell’uomo che dell’ambiente. Viene escluso il ricorso a qualsiasi prodotto chimico e a qualsiasi organismo modificato: le materie prime vengono infatti coltivate senza l’uso di fertilizzanti e nel pieno rispetto del terreno e della biodiversità.

Sono molteplici i ristoranti biologici a Milano che per affrontare la pandemia in corso e tutte le conseguenti restrizioni, hanno attivato il comodo e pratico servizio di consegna a domicilio per continuare a proporre a tutti i clienti i loro piatti sani e genuini.

I migliori piatti della cucina BIO

Ma quali sono i piatti BIO migliori da consumare a casa? Ecco la classifica di Ristoranti Milano.

La PIZZA, indubbiamente uno dei piatti più amati da tutti. Perfetta, fragrante e salutare la versione BIO.

Gli SPAGHETTI POMODORINI, PESTO E MOZZARELLA, si sa, gli italiani amano la pasta e non c’è nulla di meglio di un buon piatto di spaghetti: se poi sono BIO non esistono neppure i sensi di colpa!

FOCACCIA ALLA TRENTINA, gustosa e golosa, la focaccia è amata da tutti. Molto golosa e originale quella farcita con la carne salada, una specialità trentina.

Le SCALOPPINE ALLA CREMA DI CARCIOFI, un secondo piatto da veri intenditori. Perfetto in versione bio per fare un pieno di proteine nobili, soprattutto dopo un’attività intensa.

L’HAMBURGER DI CECI E BULGUR, perfetto per tutti gli appassionati dei burger, un vero e proprio trionfo del gusto…ma genuino!

