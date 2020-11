Natale in arrivo, anche la Lotteria Italia

I primi freddi autunnali dei centri storici delle città come Savona, richiamano il profumo di caldarrosta, segnale tipico dell'avvicinarsi delle feste natalizie e di un altro rituale italiano, quello della lotteria Italia. Nel nostro immaginario collettivo c'è la speranza per un futuro migliore lontano dalle tribolazioni quotidiane e dalla lotteria pandemica che ci assale in queste ore.

Storia della lotteria Italia Edizione 2020 Premi e vincite Riscuotere il biglietto vincente

Storia della lotteria Italia

Il debutto avvenne negli anni '30, come lotteria di Capodanno, oggi l'estrazione si effettua puntualmente il 6 di gennaio in occasione dell'Epifania. Il nome di lotteria Italia compare nella stagione 1957/58 quando fu abbinata per la prima volta a una trasmissione televisiva. In quella occasione il programma di punta fu Canzonissima, negli anni è stato il caso di Studio Uno, Fantastico e tante altre. Nella prima edizione televisiva il biglietto costava 500 lire e il premio massimo era pari a 100 milioni di £. Nel 1986 il premio valicò 1 miliardo. Dal 2006 a oggi il biglietto costa 5 euro e il primo premio assegna un benefit da 5 milioni.

Edizione 2020

I biglietti sono in circolo dal 14 settembre, da alcuni anni è possibile il titolo anche online collegandosi in rete, sul sito ufficiale o su: https://www.lotteria-italia.it dove è presente anche l'app del gioco. Nell'attuale edizione, la trasmissione abbinata alla lotteria è il programma Soliti Ignoti - Il ritorno condotto da Amadeus.

Premi e vincite

Il primo premio è pari a 5 milioni di €, estratto nella giornata dell'Epifania insieme ad altri premi di prima categoria. Con la Lotteria Italia 2020 è possibile partecipare all’estrazione dei premi settimanali durante la puntata della trasmissione televisiva di casa RAI. Le vincite variano nei periodi dal 05/10/2020 al 11/12/2020 e dal 21/12/2020 al 25/12/2020. Nel primo periodo i premi sono da 10.000€, nel secondo da 20.000€. In Liguria nella scorsa edizione furono staccati poco meno di 197.000 biglietti, con Genova a farla da padrone con 109.000 venduti. La scorsa edizione ha fatto registrare un calo del 23% nelle vendite. La provincia di Savona ha comprato solo 40.000 biglietti con un calo quasi del 24%. Per le vincite l'anno migliore è stato il 2011 con il primo premio da 5 milioni aggiudicato a Genova e a Pietra Ligure e Pegli nel savonese furono venduti due biglietti da 50.000€.

Come riscuotere il biglietto vincente

Il Biglietto cartaceo è l'anello debole della riscossione di una vincita esso deve arrivare integro e originale all'ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Badate un biglietto smarrito non da la possibilità di riscuotere la vincita. Pensate che dagli esordi, i premi non riscossi con la lotteria Italia ammontano a circa a 29 milioni di euro. Il più smemorato è il vincitore del 2016 che non incasso ben 2 milioni. I premi hanno una scadenza e vanno reclamati entro il 180° e non oltre il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2020, per non far parte così degli smemorati che hanno vanificato un sogno concretizzato.