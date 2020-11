'Aria nuova per Albenga' e Solo per Albenga': "L’impegno che avevamo preso per la città è concluso"

"Che dire in un anno e mezzo l’impegno che avevamo preso per la città di Albenga con le nostre liste civiche è concluso - prosegue Gaglioti - Bisogna ringraziare il sindaco e tutti i consiglieri comunali e assessori per il lavoro svolto: ora finalmente possiamo dire di essere passati dalle parole ai fatti vedendo le prime ruspe su Viale Che Guevara. In cuor nostro a sappiamo di aver regalato alla città una nuova possibilità di sviluppo creando i moli e di conseguenza nuove spiagge a difesa del litorale".

"Passando invece alla trasformazione della Fondazione Oddi in società pubblica non possiamo che essere felici e soddisfatti. Ora attendiamo la definizione degli atti e poi ci metteremo al lavoro per creare questa nuova speranza per Albenga così come abbiamo sempre inteso, ovvero dare possibilità a persone in difficoltà, attraverso l’ufficio collocamento, che in turnazione possano trovare un po’ di serenità lavorativa facendo piccoli servizi per il comune. Abbiamo sempre inteso di seguire le leggi e le normative, mai e poi mai abbiamo pensato di creare carrozzoni pubblici segnalando amici degli amici: crediamo fortemente in questo progetto e nell’utilità che possa dare alla città tutta, seguendo le normative e utilizzando le graduatorie dell’ufficio collocamento".