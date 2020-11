Leo Club Alassio "Baia del Sole", il 25 novembre una conferenza online dedicata alla Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Il Leo Club Alassio "Baia del Sole", associazione giovanile dell'omonimo Lions Club, promuove un webinar per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.



"Il 25 Novembre 2020 si celebra una ricorrenza - dichiarano i soci del Club Alassino - istituita partendo dall'assunto che la violenza contro le donne sia una violazione dei diritti umani. Proprio in considerazione di ciò abbiamo ritenuto che il nostro prossimo incontro "Un'ora con..." vedesse la partecipazione di relatrici che fossero punti di riferimento per il tema. Uno spazio particolare infatti sarà dato alla testimonianza di Rosella Scalone, Presidente dell'associazione Save the Woman e sviluppatrice di un assistente virtuale, attivo sui siti dei centri antiviolenza, che fornisce informazioni a donne in difficoltà garantendo un contatto via chat, in modo anonimo e non tracciabile".



"Insieme a lei - concludono gli organizzatori - altre due donne, l'Avvocatessa Ilenia Porro nonché Presidente dello Sportello Antiviolenza Alda Merini ODV, che ci illustrerà, alla luce della sua conoscenza tecnica, numeri e dati del territorio ligure ed Anna Leone, Segretaria del Distretto Leo 108 Ia3, che parlerà dell'impegno dei Leo e dei Lions Italiani per aiutare a combattere questa piaga".