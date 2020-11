Coronavirus, in Liguria 611 nuovi positivi su 4428 tamponi: salgono gli ospedalizzati nel savonese

Sono 611 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 4428 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Nella nostra provincia i nuovi positivi oggi sono 61 di cui 13 da contatto di caso confermato, 47 da attività di screening e 1 dal settore sociosanitario.

In Asl 1 (Imperia) sono 68, di cui 20 da contatto di caso confermato e 48 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono 329 di cui 72 da contatto di caso confermato, 216 da attività di screening e 41 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) 19 positivi, 5 da contatto di caso confermato 14 da attività di screening. In Asl 5 sono 134 di cui 47 da contatto di caso confermato e 87 da attività di screening. Sono 14 i morti segnalati nel periodo compreso tra il 17 e il 20 novembre, nessuno nel savonese.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 564.766 (+4428)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 48.127 (+611)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 5.946 (+47)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 42.181 (+564)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 15.953 (-35)

Casi per provincia di residenza:

Imperia 1618

Savona 1.670

Genova 9365

La Spezia 2.307

Residenti fuori regione o estero 305

Altro o in fase di verifica 688

Totale 15.953

Ospedalizzati: 1.375 (+15); 122 in terapia intensiva

Asl 1 130 (+1); 15 in terapia intensiva

Asl 2 170 (+5); 13 in terapia intensiva

Policlinico San Martino 353 (-5); 38 in terapia intensiva

Evangelico 66 (-2); 7 in terapia intensiva

Galliera 177 (+9); 2 in terapia intensiva

Gaslini 9 ()

Asl 3 Villa Scassi 180 (+3); 16 in terapia intensiva

Asl 3 Gallino 15 (1)

Asl 4 Sestri Levante 117 (+6); 8 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna 5; 2 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 147 (1); 11 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 5; 3 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 14.503 (-10)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 29.933 (+632)

Deceduti: 2.241 (+14)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 3.690

Asl 2 1.682

Asl 3 5.214

Asl 4 1.206

Asl 5 766

Totale 12.558