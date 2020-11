Chiusura punto nascite al Santa Corona, la sferzata del dottor Cataldi (già direttore del Pronto Soccorso): "E' una decisione demenziale"

"Chiunque abbia letto un libro di medicina che abbia almeno trent'anni, non avrebbe mai avallato una scelta simile - prosegue l'ex direttore del Pronto Soccorso pietrese, in passato presidente dell’I.R.C. (Italian Resuscitation Council), società scientifica di riferimento a livello nazionale per la rianimazione cardiopolmonare - Ci sono dei documenti approvati dalla Regione che prevedono che ostetricia e ginecologia facciano parte del centro traumi: averle spostate, anche se provvisoriamente, vuol dire spostare anche gli incidenti. A questo aggiungo che per mettere su un centro traumi ci vogliono anni; bisogna lavorare molto sulla formazione, sulla cultura dei singoli, sul gioco di squadra, su certe priorità. Per smontarlo basta spostarlo provvisoriamente".

In conclusione, una considerazione sull'ingresso in politica di personalità provenienti dal settore medico, come recentemente è stato per il dottor Brunello Brunetto, eletto in consiglio regionale:

"Lo conosco bene - chiosa Cataldi - e ripeto, parlando generalmente, che basta leggere un libro risalente agli ultimi trent'anni; una cosa demenziale di questo genere non andava fatta. Io sono un medico e quindi affermo questo: una cosa così, se realizzata da un medico, è veramente molto ma molto più grave rispetto all'eventualità di una decisione presa da uno che medico non è. Uno che non è medico può pensare che provvisoriamente possa andare tutto bene e che non succedano incidenti a donne gravide proprio in questi giorni, un medico sa che invece stiamo scommettendo sulla pelle di un bambino".