Ceriale, no alla chiusura della filiale Carige. Il sindaco Romano: "Battaglia anche per l’ufficio postale, mantenere la rete dei servizi sul territorio"

“La prospettata chiusura della filiale Carige a Ceriale rappresenta un forte disagio per i nostri cittadini, in quanto i clienti della banca ligure saranno costretti a spostarsi ad Albenga e Borghetto”.

Parole del sindaco cerialese Luigi Romano, che si unisce alla protesta e alle prese di posizione di altri colleghi delle località savonesi interessati dai tagli previsti alle filiali da parte di Banca Carige.

“Abbiamo cercato in tutti i modi di evitare questa chiusura, che avrà ricadute territoriali e sulla cittadinanza, senza contare che la filiale rappresenta anche un punto di riferimento a livello di utenza turistica”.

“Una situazione che ha interessato e interessa altri comuni, per questo ribadiamo la necessità di evitare questa decisione che incide anche sul piano comprensoriale e per le zone dell’immediato entroterra”.

“Come amministrazione comunale stiamo conducendo una battaglia anche per preservare gli orari a tempo pieno dei servizi dell’ufficio postale di Ceriale - aggiunge il primo cittadino -. E’ inaccettabile, specie in un momento come questo, che vengano tolti servizi essenziali per l’utenza. Penso ai nostri pensionati ma non solo…”.

“Abbandonare ora i territori non è certo la scelta migliore, è indispensabile mantenere presidi economici e punti di riferimento per la nostra comunità, non depauperare la rete dei servizi” conclude il sindaco Romano.