Meteo, temperature sotto lo zero nell'entroterra savonese: a Ferrania -5.9°

Sono le temperature minime della notte l’aspetto più significativo della giornata con valori abbondantemente sotto lo zero in molte stazioni delle zone interne con il record del freddo a Cabanne (Rezzoaglio, Genova) con -6.5.

Il dettaglio dei valori più bassi in provincia di Savona: Ferrania -5.9, Sassello e Calizzano -5.5, Mallare -4.2,Montenotte Inferiore -4.0. Cairo Montenotte -3.8; da segnalare 0.7 a Santuario di Savona.

Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 7.8, Savona Istituto Nautico 5.5, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.2, La Spezia 3.1. Questa mattina il cielo si è presentato sereno ovunque con venti generalmente settentrionali, deboli o localmente moderati e mare mosso.

Questo il bollettino di vigilanza meteorologica aggiornato da Arpal:

oggi nulla da segnalare;

domani, martedì 24 novembre, dalla notte rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali su AB con raffiche fino a 50-60 km/h, specie agli sbocchi vallivi e in prossimità dei viadotti. Nottetempo e al primo mattino locali condizioni di disagio fisiologico per freddo, in particolare lungo le aree più esposte alla ventilazione settentrionale.

Mercoledì 25 novembre, durante le ore notturne venti ancora localmente forti (40-50 km/h) settentrionali su AB, in attenuazione nel corso della mattina.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.