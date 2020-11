Meteo: termometro ancora mite, possibile peggioramento sabato

A partire da oggi l'alta pressione dall'Atlantico tornerà nuovamente protagonista riproponendo nebbie in pianura e temperature miti in montagna. Prosegue un Novembre eccezionalmente asciutto, anche se forse come accennato ci potrebbe essere un ribaltone, con maltempo il prossimo fine settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 23 a giovedì 26 novembre

Tempo poco nuvoloso o sereno, salvo nebbie persistenti sui bassi piani , ove saranno possibili ancora gelate oggi sul settore rurale con termometro sotto lo zero. Termometro con minime in pianura intorno 2-5°C e massime 10-11°C. Al mare minime intorno 6-7°C e massime 13-15°C. Venti deboli di direzione variabile in pianura. Venti moderati da Nord al mare.

Da venerdì 27 novembre

Possibile aumento delle nubi su Liguria di Ponente e poi settore piemontese con precipitazioni, da sabato termometro in calo le massime.

