Savona, i commercianti di via Luigi Corsi e la voglia di Natale al tempo del Coronavirus: posizionati gnomi colorati all'esterno o nelle vetrine dei negozi

I commercianti di Via Luigi Corsi a Savona quest'anno stanno reagendo al periodo difficile che si sta attraversando a causa dell'emergenza sanitaria incrementando l'investimento per abbellire la via.

"Un Natale triste e buio non lo vogliamo. Oltre ad investire nelle luminarie e nell'albero luminoso che verrà posizionato al centro dello slargo, abbiamo rallegrato la nostra via creandoci, su progetto di un nostro carissimo collega creativo di Loano Vincenzo Menzio, i coloratissimi gnomi che ogni negozio ha posizionato all'esterno, o dove non si poteva all'interno delle proprie vetrine" spiega la presidente dell'associazione della via Barbara Fresia.

"Inoltre è stata posizionata la buca delle lettere di Babbo Natale dove piccoli, e perché no anche i grandi, potranno imbucare la loro letterina per Babbo Natale. Babbo Natale inoltre, nostro grande amico e che sa che è un Natale particolare, ci ha garantito che risponderà personalmente ad ogni letterina perché entri in ogni casa la magia del Natale: la gioia di vivere e lo stupore negli occhi dei bambini ci ricordano che vale la pena sperare, vivere e continuare a sognare. I nostri gnomi birichini, grazie ad alcuni residenti, sono finiti anche sui balconi e nei portoni della via. Inoltre allieteremo in qualche punto la nostra via con la musica di Natale" continua Fresia.

"Molti dei negozi della Via per andare incontro alla clientela in questo periodo difficile effettuano anche consegne a domicilio e da domani saranno aperti tutti i giorni fino a Natale ( ovviamente essendo ottimisti e pieni di magia Natalizia non vogliamo neanche pensarci ad essere in zona rossa). Sarebbe bello che in questo triste momento voleste pubblicare il messaggio positivo che la nostra via sta tentando in tutti i modi di lanciare per contagiare un po' di Savonesi: energia positiva crea altra energia positiva" prosegue.

"Noi di #ViaLuigiCorsi ce la stiamo mettendo tutta e vi aspettiamo per i vostri acquisti: acquistate nei negozi sotto casa per non spegnere le luci del Natale. Si può mettere il mi piace alla nostra pagina Facebook 'Via Luigi Corsi' dove mettiamo tutte le nostre proposte Natalizie" conclude Barbara Fresia.