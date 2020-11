Savona, in occasione delle festività natalizie ritorna l'albero addobbato "sostenibile"

"L’Amministrazione comunale, in occasione delle prossime festività natalizie, ha provveduto a noleggiare un albero addobbato sostenibile che arriverà il 3 dicembre e sarà acceso venerdì 4 intorno alle 17:30. Al momento non pare possibile accompagnare l’accensione con eventi musicali come di consueto. Si resta in attesa di ulteriori disposizioni per verificare la possibilità di altre iniziative. L’albero, come nei due anni passati, non è tagliato ma sarà vivo e vegeto nel suo vaso, poiché tornerà nel vivaio da dove proviene a gennaio". Lo annunciano gli assessori comunali di Savona Doriana Rodino e Maurizio Scaramuzza.