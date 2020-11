"Scarpette Rosse...in navigazione", i ceramisti di Celle realizzano le opere contro la violenza sulle donne

"Il Comune di Celle aderisce all'evento nazionale "Scarpette Rosse", non può mancare, in questo anno in cui è entrato ufficialmente a far parte dell'Associazione Italiana Città della Ceramica".

Queste le parole dell'assessore alla cultura Giorgio Siri che ha annunciato che il regista del contributo cellese sarà il ceramista cellese Marcello Mannuzza che sta prendendo accordi con gli altri ceramisti locali per una manifestazione che, sarà in linea con le prescrizioni anti Covid.

"'Scarpette Rosse...In navigazione dal mare di Celle Ligure': questo il titolo della nostra manifestazione. Marcello ha pensato di collocare su di una sorta di zattera, ottenuta con una delle tavole che il mare lascia sul litorale, le scarpette che verranno realizzate dai ceramisti cellesi, lui ne ha già a disposizione, e di riprendere, per qualche istante, la "navigazione" di questa tavola, che così viene resa al mare, con il suo "carico" di scarpette sosse" ha concluso Giorgio Siri.