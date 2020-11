Turismo e trasporti, l'assessore regionale Berrino: "Votiamo sul sito FAI i luoghi della nostra Regione, facciamo vincere la Liguria"

“Il mio invito è quello di andare sul sito del Fai e votare per il posto che amate di più e far vincere la nostra regione. Un piccolo gesto che non costa nulla, ma aiuta a proteggere e valorizzare i luoghi che ci stanno a cuore della nostra splendida Liguria”.

L'assessore al turismo e ai trasporti di Regione Liguria Gianni Berrino invita a cliccare sul sito del Fai e a votare per la Liguria nel sondaggio “I Luoghi del Cuore” in cui la Cuneo-Ventimiglia-Nizza, storica linea ferroviaria di oltre 100 chilometri il cui primo tratto è stato inaugurato nel lontano 1887, è attualmente in testa alla classifica.

Il sondaggio del Fai è online fino al 15 dicembre al seguente link:

https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/cerca-un-luogo/?search=Liguria