Arredamento di design: i nuovi colori per il 2021

I colori possono portare le persone a provare un determinato stato d’animo, quindi è bene scegliere quelli che meglio si adattano al proprio carattere quando si acquista uno o più oggetti di arredamento di design per la propria abitazione. Alcuni colori sono più indicati per la zona del soggiorno, altri per l’ingresso e altri ancora per la camera da letto.



In questo approfondimento, prenderemo in considerazione i colori più eleganti che rappresenteranno l’arredamento di design nel mondo dei mobili nel 2021. Le loro sfumature e le opzioni che offrono agli arredatori di tutto il mondo sono pressappoco che infinite.



I colori di tendenza per il 2021

1: Bianco



Qualsiasi tonalità di colore che si prende in considerazione, se è accostata al bianco non può che risaltare in maniera davvero regale. Il bianco è un colore che è in grado di regalare freschezza e modernità a ogni oggetto. Inoltre, il suo colore è perfetto per donare luminosità e freschezza in ogni momento della giornata.



Un colore a contrasto con il bianco, può essere una scelta ideale per dare un tocco di vivacità anche all’oggetto più sobrio.



2: I colori della terra



I toni del marrone, del beige, del verde e del blu sono da sempre dei colori che portano le persone a sentirsi nella natura. Portano le persone a rilassarsi in un’atmosfera che ricorda loro campi in fiore e portano il loro pensiero lontano dal trambusto della vita moderna.



È bene tenere presente che il design naturale non deve ispirare noia. Una giusta combinazione di colori, di materiali e degli oggetti che andranno ad accostarsi con i vari oggetti di arredamento sarà quello che renderà l’ambiente unico sotto tutti i punti di vista. Il risultato, sarà un designo moderno e allo stesso tempo meraviglioso.



3: Sfumature del lusso



Quando si parla di arredamento di design, non si può non pensare ad alcuni colori collegati al lusso. Il rosso, il verde e il blu se accostati con attenzione possono dare vita ad una serie di ambienti che possono far sentire ogni persona nel massimo del comfort.



Oltre ai colori citati in precedenza, dei particolari in oro e in argento sono sicuramente un’aggiunta in grado di dare vita a combinazioni davvero interessanti. Combinare queste due correnti di pensiero, può creare uno spazio che delizierà e stupirà con le sue sfumature lussuose e uno stile che lascerà tutti senza parole.



Come si può comprendere da questa guida, questi colori daranno la possibilità a tutti di ravvivare gli ambienti di ogni abitazione nel 2021. La scelta di prodotti delle migliori marche, magari scendendo tra quelli proposti da Artemide, Flos o LucePlan ad esempio, permetterà di rendere più moderno ogni ambiente presente nella vostra abitazione.