Porti della Liguria: confermato Signorini per Genova e Savona, nominato Sommariva per La Spezia. Uil: "Pronti a collaborare in un'ottica di rispetto reciproco e delle tematiche del lavoro"

"Paolo Emilio Signorini è stato riconfermato alla guida dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (Genova e Savona), mentre Mario Sommariva è diventa il nuovo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale (La Spezia e Carrara). La Uil Liguria augura ai due presidenti un lavoro proficuo, all’insegna delle condivisione delle problematiche relative ai porti". Così Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria.

"Il sindacato ha il dovere di tutelare i lavoratori che operano all’interno dei due scali, ma è attivo anche per quanto riguarda l’aspetto socio economico dei territori. Ben sappiamo quanto lavoro e quanta economia passi per i porti della Liguria. Rivolgiamo, quindi, un appello a Signorini e Sommariva affinché i temi dell’occupazione e del lavoro non siano messi in secondo piano rispetto alle dinamiche generali. La Uil è e sarà un sindacato sempre attento e pronto alla collaborazione, sempre che ci siano le condizioni e il rispetto per poter dare seguito a un percorso insieme" conclude infine Ghini.