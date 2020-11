"A piccoli Passi verso la Legalità": ad Alassio la videoconferenza degli studenti con Giovanni Impastato

" Oggi per 'A piccoli Passi verso la Legalità' connessi con Casa memoria Felicia e Peppino Impastato anche il tenente colonnello Massimo Ferrari, comandante della compagnia carabinieri Alassio e l'assessore alle politiche scolastiche Fabio Macheda ". Si apre così il post Facebook pubblicato sulla pagina "Città di Alassio", relativo progetto varato dall’Istituto Secondario Statale Ollandini di Alassio con il contributo e il patrocinio dell’assessorato alle politiche scolastiche del Comune di Alassio, dedicato ai temi della legalità e dell’impegno civile, inserite nel piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto alassino.

In questo contesto, stamane gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di Alassio e Ortovero, hanno dialogato in videoconferenza con Giovanni Impastato, collegato da Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato di Cinisi (Palermo). Presente, come già accennato, anche il tenente colonnello Massimo Ferrari.