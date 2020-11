Val Bormida, il comitato OLTRE accoglie positivamente il nuovo ruolo di Garofano in FdI: "Ci saranno tante opportunità di collaborazione"

Il consiglio d’amministrazione del comitato elettorale “Oltre”, accoglie con estrema positività la notizia della recente nomina del vice sindaco di Millesimo Francesco Garofano, quale commissario del partito Fratelli d’Italia per il comprensorio valbormidese.

“Il nostro comitato agisce in maniera propositiva in provincia di Savona e in regione Liguria: lavora con persone, formazioni sociali, organizzazioni e istituzioni con una volontà includente e aperta all'ascolto; non opera contro qualcuno o qualcosa; assume un atteggiamento di equidistanza dalle formazioni politiche nazionali ma sviluppa un'identità di destra Istituzionale e Costituzionale. Abbiamo un'anima conservatrice ma un carattere autonomo e localista, caratteristiche che riconosciamo essere proprie di Francesco Garofano, ragion per cui attiveremo sin da subito un rapporto di dialogo nella volontà di far crescere propositive collaborazioni amministrative”.

“Considerata la sua competenza territoriale per la Val Bormida ci confronteremo sulle tematiche maggiormente contemporanee, senza mettere in secondo piano il primo grande problema di questa valle, l’occupazione e le opportunità di lavoro della riconversione industriale degli ultimi anni”.

"Siamo un comitato elettorale, quindi tra gli obiettivi a medio e lungo termine anche le elezioni comunali, sicuramente i primi appuntamenti valbormidesi, ad Altare, Calizzano e Cairo Montenotte, dove potremmo affiancare Garofano nel lavoro organizzativo”.