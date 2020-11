Savona sostiene la settima contro la violenza di genere: tutti gli appuntamenti

L'Amministrazione Comunale, anche in questo periodo di emergenza Covid, manifestando la volontà di far sentire la propria presenza, sosterrà l'organizzazione di tutte le iniziative mirate a promuovere la consapevolezza sulle violazioni dei diritti delle donne, anche se queste non potranno essere svolte in presenza.

Lunedì 23

"Coop dice ‘NO’ alla violenza sulle donne"

Anche quest’anno Coop Liguria, Cooperativa di consumo che occupa in prevalenza lavoratrici, aderisce alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con iniziative di sensibilizzazione e di sostegno ai centri antiviolenza.

La campagna nazionale ‘Al fianco delle donne contro la violenza’ mira a raccogliere fondi da destinare ad associazioni e organizzazioni impegnate nell’accoglienza e nel sostegno alle donne vittime di violenza.

Dal 23 al 29 novembre, tutti gli ipermercati di Coop Liguria, compreso l’Ipercoop Il Gabbiano di Savona, allestiranno una cassa con accessori di colore rosso, per ricordare le vittime di femminicidio. In tutti i punti vendita di Coop Liguria, inoltre, sarà possibile:

- ritirare in cassa un biglietto da visita con i contatti dei centri antiviolenza locali e con il numero nazionale contro la violenza di genere 1522

- sostenere i centri antiviolenza del territorio acquistando i prodotti “Frutti di pace”: per ogni confezione di confettura “Frutti di pace” venduta, Coop devolverà 0,50 euro ai centri antiviolenza locali. Questi prodotti sono realizzati in Bosnia da donne di etnie diverse, che oggi lavorano unite presso la Cooperativa Agricola “Insieme”.

Martedì 24

Dalle 17.30 alle 18.30 Pinacoteca Civica e Museo della Ceramica (Palazzo Gavotti, Savona) aderisce alla IV edizione del progetto “Scarpette Rosse in Ceramica per dire NO alla violenza sulle donne” promosso dall’AiCC - Associazione Italiana Città della Ceramica in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, organizzando incontri e laboratori online sulla piattaforma Google Meet.

Gli incontri a cura di LaboratorioL e Italia Nostra sono gratuiti e aperti a un pubblico adulto.

Il primo incontro, che si terrà il 24 novembre , avrà come titolo “Le scarpette rosse nelle fiabe: dalla tradizione alla riscrittura contemporanea”. Attraverso l’analisi di fiabe e albi illustrati si cercherà di comprendere i risvolti pedagogici della rivisitazione in chiave contemporanea di alcune storie focalizzate sulla figura femminile e i suoi ruoli.

Mercoledì 25

Dalle 18.30 alle 19.30, Pinacoteca Civica e Museo della Ceramica (Palazzo Gavotti, Savona) “Scarpette rosse: laboratorio di ceramica”.

Ogni partecipante realizzerà la propria scarpetta in ceramica seguito dallo staff del nostro laboratorio. I primi 20 iscritti potranno ritirare gratuitamente un panetto d’argilla recandosi al Museo della Ceramica (via Aonzo 9, Savona) previo appuntamento.

Chi lo desidera potrà riconsegnare gratuitamente al Museo i pezzi prodotti in argilla affinché vengano cotti. Per partecipare è richiesta la prenotazione con un messaggio scritto al numero 333 2508815 o con una mail a laboratorio@museodellaceramica.savona.it

Alle 18. 00 lo Zonta Club OF Savona Area, in occasione della settimana contro la violenza sulle donne, promuove l'illuminazione del palazzo del Comune. in Piazza Sisto IV. Dalle ore 18,00 il palazzo comunale si tinge di arancione, colore simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Dalle 16 alle 18 la Cooperativa Mignanego - Centro pandora di Genova in collaborazione con Consorzio Sociale Savonese, ente gestore della Casa Rifugio Isola che c'è, presentano l'evento regionale dal titolo " I futuri possibili, immaginando un mondo senza violenza di genere".

L'evento, che sarà in diretta Facebook od Instagram, vedrà la partecipazione, per il territorio Savonese di: Consorzio Sociale Savonese in rappresentanza della Casa Rifugio, I Centri Antiviolenza Telefono Donna ed Artemisia Gentileschi e le Forze dell'ordine.

Presenta e modera l'evento la giornalista Valentina Bocchino (Secolo XIX).

Fidapa Bpw Italy sezione di Savona (Federazione Italiana Donne Arti Professioni ed Affari) in collaborazione con Bunny 360°, proporrà il consueto flashmob dal titolo "One Billion Rising", dedicato al tema della Violenza di genere e pari opportunità.

Alle 11.30 il Centro Antiviolenza Telefono Donna, presenterà on line con diretta su radio BRG, l'evento dal titolo "Sei il mio angelo. Quando l'amore si misura a Schiaffi", a cura di Giovanna Ferro- Psicologa e Psicoterapeuta, ed Alberto Calandriello- Assistente Sociale.

Dalle 16 alle 18 il Centro Antioviolenza Telefono Donna parteciperà all'evento on line condiviso con il Centro Antioviolenza Pandora di Genova, capofila dei Centri Antiviolenza liguri. Parteciperanno all'evento la Dott.ssa Chiara Cucinotta- Psicologa ed il Maresciallo Dott. Venditto-Comandante della Caserma dei Carabinieri di Savona.

L'Associazione Papà Separati Liguria, alle ore 20.30, promuove sulla Piattaforma Google met. il convegno dal titolo ancora da definirsi. Parteciperanno la Dott. ssa Glenda Mancini- Criminologia ed Investigatrice Privata, il Dott. Velio Degola- Psicologo e Psicoterapeuta, ed il Dott. Paolo Olivieri--Psicologo e Psicoterapeuta.

Data ed ora da destinarsi

L'ASSOCIAZIONE " AIOLFI", in collaborazione con L'AMMI ( Associazione Mogli dei Medici Italiani), promuove, presso la Sala della Sibilla, un incontro dedicato alla Donna ed Artista FRIDA KAHLO, attraverso la proiezione di diapositive relative alle sue opere più importanti.

L'evento, dal titolo" Frida Kahlo, oltre il mito. Viva la Vida", sarà a cura di Silvia Bottaro.





CAMERA del LAVORO di SAVONA, predispone a titolo simbolico una panchina rossa, segnalando il numero antiviolenza 1522.

L'evento dal titolo "Una Panchina Rossa contro la violenza sulle donne", prevede di colorare di rosso una panchina, presente nel piazzale antistante il piazzale della sede della Camera del Lavoro, ed il muro retrostante la panchina con un murales a tema.

IL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI SAVONA , nella persona del Colonnello Federico Reginato, in collaborazione con L'ASSOCIAZIONE SOROPTIMIST INTERNATIONAL ITALIA, promuove l'evento a carattere nazionale che vede l’illuminazione dell’edificio del Comando Provinciale dei Carabinieri di luce “arancione”, poiché il colore arancione è stato scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere.