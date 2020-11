Cairo, un parco giochi in via Tecchio: lavori completati (FOTO)

Un nuovo parco giochi in via Tecchio. I lavori si sono conclusi nei giorni scorsi con l'installazione di due altalene, una tradizionale e l'altra basculante, e tre cavallini molleggiati.

"Finalmente anche via Tecchio ha un parco giochi per i bambini del quartiere - scrive su Facebook l'assessore del comune di Cairo con delega ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione - A 12 anni dall'ultimazione dei lavori, sta per concludersi con la cessione delle aree pubbliche al comune, la convenzione per l’attuazione del piano particolareggiato di iniziativa privata".