Carcare, consolidata la tenda montata all'esterno della palazzina Asl (FOTO)

Il gruppo comunale Protezione civile di Carcare sempre attivo durante l'emergenza sanitaria legata al Covid. Nei giorni scorsi, i volontari sono intervenuti per consolidare la struttura esterna montata nel mese di aprile presso la palazzina dell'Asl 2.

"Grazie alla buona volontà di tutti gli operatori intervenuti (completo smontaggio e rimontaggio in tempo record), alla donazione della falegnameria 'Pirotto', il personale Asl potrà usare la struttura nel periodo autunnale e invernale, anche in caso di pioggia e neve" spiega in una nota il sindaco di Carcare Christian De Vecchi.

La tenda era stata montata causa Covid per i servizi di profilassi "esterno/interno".