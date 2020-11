Carcare, via al cantiere per l'efficientamento energetico della scuola elementare (FOTO)

Quasi 900 mila euro di lavori. Ha preso il via in questi giorni il cantiere per l'efficientamento energetico della scuola elementare di Carcare.

Il progetto è stato redatto da uno studio valbormidese in collaborazione con gli uffici comunali (tecnico e ambiente). Si tratta di un intervento co-finanziato dalla Regione Liguria e dal Ministero dello Sviluppo Economico. I lavori si concentreranno anche sulla palestra annessa.

Il crono-programma dei lavori prevede l'esecuzione dell'isolamento termico a cappotto delle pareti perimetrali di entrambi gli edifici; l'isolamento termico dell'ultimo solaio piano e dell'intradosso della soletta sottostante il terrazzo dell'edificio scolastico; l'isolamento termico del solaio di copertura della palestra; la sostituzione di tutti i serramenti, dei corpi illuminati all'interno e dei fari dedicati all'illuminazione esterna (con lampade a Led); l'installazione di un sistema di termoregolazione sui corpi scaldanti della scuola; la sostituzione degli aerotermi della palestra e dei radiatori della scuola; l'istallazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di circa 15 kw e il collocamento di sistemi di misura energia termica.