Loano, una piccola biblioteca pubblica targata Krav Maga Parabellum

Il maestro del settore MTB Roberto Peluffo dell'associazione Krav Maga Parabellum da tempo voleva creare un ponte tra lo sport e la cultura, un suo vecchio sogno. A meta' ottobre ha progettato e costruito con materiale di recupero (e posizionato) presso lo Store Bike (via Aurelia n. 184), una piccola biblioteca libera accessibile 24h su 24h e 365 giorni l'anno.

In questo periodo particolare che stiamo attraversando, una piccola luce si è accesa a Loano per alleviare e rendere più leggere le lunghe giornate.

Da quei giorni, vi è stato un continuo e costante interessamento della cittadinanza, anche non loanese a questa iniziativa, il cui motto è "Porta un libro, prendi un libro".

Si è creato un vero e proprio tam-tam sui social, per poi prendere forma in maniera attiva. Questo piacevole riscontro, ha mosso il maestro Peluffo a sottoporre allo staff tecnico della KMP, l'apertura di un settore prettamente culturale, che ben si sposa con gli altri settori dell'associazione. La KMP ha presso i primi contatti con il comitato provinciale CSEN Savona per sviluppare questo progetto.