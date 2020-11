"A Natale regala Calizzano": nasce un nuovo e-commerce

“A Natale Regala Calizzano” è il nuovo e-commerce nato dall’idea imprenditoriale di Pier Paolo Gallea.

La nascita della piattaforma digitale punta sulla vendita online che in questo momento storico e sociale rappresenta il canale più sicuro, evitando contatti e spostamenti, a volte non possibili, e infondendo quindi sicurezza, con risparmio di tempo.

La proposta è la prosecuzione dell’iniziativa nata durante il primo lockdown, quando si è cercato di dare positività ai commercianti dell’entroterra ligure con l’iniziativa di promozione turistica “Respira Calizzano”, progetto che ha avuto ottimo riscontro durante l’estate e l’autunno.

Adesso che il momento è nuovamente critico, si è visto nella vendita online un’occasione non solo per sostenere il piccolo imprenditore o commerciante ma anche per consentire a tutti di avere un dono sotto l’albero, inviato anche a km di distanza.

Tutti potranno regalare o avere sulle tavole addobbate una parte di Calizzano: un oggetto artigianale unico fatto con passione e amore, gustare sapori inconfondibili, conoscere i prodotti slow food ed enogastronomici del territorio e regalare momenti, esperienze da vivere e da condividere.

Inoltre si è voluto aggiornare il piccolo borgo, mettendolo al passo coi tempi moderni, infatti il nuovo acquisto on-line natalizio porta il nome di “Christmas digital experience”. È importante ora, in questo difficile momento, mantenere vivo lo spiritoso natalizio e non perdere la speranza in un futuro migliore.