Quiliano, via ai tamponi drive through al mercato di Pilalunga

Le prime auto quest'oggi dalle 12.00 hanno iniziato a varcare i cancelli del mercato di Pilalunga a Quiliano da oggi diventata anche area dove verranno effettuati i tamponi con il drive-through.

La nuova zona va quindi a sostituire piazzale Amburgo dove già da inizio emergenza l'Asl2 aveva optato per effettuare i tamponi a chi veniva chiamato dall'azienda sanitaria savonese.

Oltre alle imponenti code che si venivano a creare, in molti provavano ad intrufolarsi senza essere stati chiamati, da lì la decisione che ha portato allo spostamento.

I tamponi verranno effettuati il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 18.

Intanto il comune di Savona e l'Asl2 con la collaborazione della Croce Rossa ha messo a disposizione il piazzale di fronte al cimitero di Zinola per far effettuare i tamponi in auto da parte dei medici di famiglia.

I militi monteranno quindi il tendone nel weekend e il servizio potrebbe partire dalla prossima settimana.