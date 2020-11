Finale dice no alla violenza sulle donne: lo Zonta Club lancia la campagna fotografica #nonstozitta

Il Covid 19 non fermerà la battaglia quotidiana per dire "no" alla violenza sulle donne per lo Zonta Club di Finale Ligure.

In occasione del 25 novembre, giornata mondiale contro i maltrattamenti nei confronti del genere femminile, ha preso ieri corpo una particolare campagna di sensibilizzazione fotografica che darà un volto a questa sfida contro una piaga della società.

O meglio, 90 volti di donne che ieri si sono prestate alla fotocamera della fotografa e artista argentina di adozione finalese Natalia Saurin, la quale grazie al suo occhio sensibile ha accolto e immortalato nel suo studio di via Brunenghi tutte coloro che hanno avuto piacere di partecipare all’opera e rendere virale il messaggio contenuto nell'hashtag #nonstozitta.

"Si sono presentate persone di tutte le età e in una quantità che sinceramente non ci aspettavamo" fanno sapere dall'associazione. "Non ci sono parole per il calore che ci hanno donato, una risposta così scalda il cuore, così abbiamo pensato di usare la parola più bella al mondo: grazie!".

Ma le iniziative non si fermeranno ai social. Domani, 25 novembre, l'arco Regina Margherita di Spagna della centrale piazza Vittorio Veneto tornerà a colorarsi, in collaborazione con il Comune e grazie al supporto dell'amministrazione ed in particolare dell'assessore Claudio Casanova. Questa volta il colore sarà l'arancione, dopo che lo scorso 13 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale del Tumore Metastatico nelle donne giovani, era stato il rosa a tingerlo.

E non mancherà l'incontro teatrale, sempre online, con l'associazione Baba Jaga.