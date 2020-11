"Il Coronavirus non è stato mai isolato": la frase sconcerta Bassetti che abbandona il collegamento

Scintille fra il noto infettivologo e direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino Matteo Bassetti, spesso ospite dei media per discutere della pandemia da Coronavirus, e gli inviati della trasmissione radiofonica Studio54network, in onda su un'emittente locale calabrese: il medico ha abbandonato la diretta dopo che gli è stato chiesto se risponde a verità il fatto che il virus responsabile del Covid-19 non sia mai stato isolato.

“Il professor Scoglio ha dichiarato che in realtà il virus non è stato isolato. Sulla base di cosa realizzano un vaccino se non abbiamo ancora chiara la sua identità?”, ha chiesto all'infettivologo genovese uno degli intervistatori. Bassetti ha invitato tutti a ritornare a parlare di cose serie: "Se vogliamo parlare di medicina e scienza va bene, sennò vi lascio e vi faccio continuare la vostra trasmissione. Non diciamo stupidaggini, il virus è stato isolato. È stato studiato e così si sono creati farmaci e vaccini. Non iniziamo con le teorie negazioniste perché sennò mi stacco e continuate la vostra trasmissione”.

Di fronte a ulteriori insistenze dell'intervistatore, che sosteneva la validità della sua domanda, Bassetti ha salutato e ha interrotto il collegamento.