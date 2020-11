Federico II e Tirreno Power: convenzione per la formazione sul campo

L’Università degli Studi Federico II di Napoli e Tirreno Power hanno firmato una convenzione didattica che promuove lo scambio di competenze tra l’azienda e l’ateneo.

In particolare è stato attivato un corso di formazione sui principi di funzionamento di una centrale elettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale come quella che Tirreno Power ha in esercizio in località Vigliena.

Il progetto formativo si svolgerà completamente online con cento ore di lezione ed è destinato a 19 diplomati e laureati che svolgono uno stage in azienda. Le lezioni saranno tenute da docenti e ricercatori delle cattedre dei dipartimenti di Ingegneria industriale e ingegneria elettrica e delle tecnologie dell'Informazione.

L’iniziativa rappresenta una novità assoluta nel panorama della formazione tecnica e rafforza il legame tra l’Ateneo napoletano e Tirreno Power.